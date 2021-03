Der Videostreaming-Dienst fordert dabei einige Nutzer auf, mit Hilfe von E-Mail oder SMS zu bestätigen, dass sie berechtigt sind, das Konto zu nutzen. Ein Netflix-Sprecher bestätigte den Test am Freitag dem Nachrichtensender CNN. Das Ausmass des Versuchs war zunächst nicht bekannt. Das Unternehmen probiert regelmässig Funktionen aus, von denen nicht alle breit umgesetzt werden.

In einem Netflix-Account können mehrere Profile angelegt werden. Gemäss den Nutzungsbedingungen soll ein Account nur von Bewohnern eines Haushalts genutzt werden.

Allerdings versuchen einige Nutzer auch, sich die teureren Netflix-Tarife über mehrere Haushalte hinweg zu teilen. Das Unternehmen, das in der Corona-Pandemie einen kräftigen Schub erlebte, hatte schon in den vergangenen Jahren eine härtere Gangart dagegen in Aussicht gestellt.

(AWP)