Streik legt Bahnverkehr in Grossbritannien lahm

Mit einem Grossstreik bei den britischen Bahnen haben Tausende Beschäftigte höhere Löhne und mehr Sicherheit für ihre Arbeitsplätze gefordert. Dadurch kam es am Mittwoch landesweit zu erheblichen Störungen. Nur etwa jeder fünfte Zug konnte fahren, in einigen Gegenden fielen alle Verbindungen aus. Die Gewerkschaft RMT warf dem staatlichen Streckennetzbetreiber Network Rail sowie den privaten Bahnunternehmen vor, kein Interesse an einer Einigung zu haben, sondern ihre Drohungen eines Stellenabbaus noch zu verschärfen. Die National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) hatte 40 000 Mitglieder zum Ausstand aufgerufen.