Streik und weniger Strecken: Flughäfen zählen weniger Gäste

An den deutschen Flughäfen sind im November deutlich weniger Passagiere an- und abgeflogen als im Vorjahreszeitraum. Wesentliche Gründe sind der zweitägige Streik bei der Lufthansa sowie Streckenstreichungen vor allem bei Eurowings, wie der Flughafenverband ADV am Dienstag berichtete. Während die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen in dem ohnehin verkehrsschwachen Monat deutlich um 7,2 Prozent zurückging, fiel die Zahl der Passagiere nur um 3,7 Prozent auf 17,4 Millionen.