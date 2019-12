Streik verlängert - Amazon-Mitarbeiter in Leipzig bis Heiligabend in Ausstand

Der Streik bei Amazon in Leipzig geht bis Weihnachten weiter. Am Samstagmorgen gingen etwa 200 Mitarbeiter in den Ausstand, wie Verdi-Streikleiter Thomas Schneider sagte. Die Gewerkschaft wollte den Amazon-Standort in Leipzig ursprünglich von Montag bis Samstag bestreiken. Kurzfristig wurde sich allerdings auf eine Fortsetzung des Streiks bis Heiligabend verständigt. Gerade in der Vorweihnachtszeit steige die Belastung für die Mitarbeiter deutlich an, hiess es. Auch in Bad Hersfeld und Koblenz waren in den vergangenen Tagen Beschäftigte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Amazon-Kunden werden nach Angaben des Unternehmens davon nichts spüren. "Alle Pakete kommen pünktlich an", sagte ein Amazon-Sprecher.