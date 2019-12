Betroffen sind nach DGAC-Angaben die Flughäfen Charles de Gaulle und Orly in Paris, der etwas ausserhalb von Paris gelegene Flughafen Beauvais sowie Lyon, Marseille, Toulouse und Bordeaux. In der französischen Hauptstadt sollte der Streik im öffentlichen Nahverkehr noch bis Montag fortgesetzt werden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Massive Streiks gegen die geplante Rentenreform hatten den Verkehr in Frankreich bereits am Donnerstag weitgehend lahmgelegt./ari/DP/men

(AWP)