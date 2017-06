Streit um Abgaswerte: Keine Beanstandung von Daimler-Werbung

(Ausführliche Fassung) - Im Streit mit Daimler um Werbeaussagen über Abgaswerte hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine Niederlage kassiert. Der Autobauer habe keine irreführende Werbung verbreitet, urteilte das Stuttgarter Landgericht am Donnerstag. Die Umwelthilfe hatte dem Konzern vorgeworfen, Verbraucher mit Werbung für Dieselmotoren der C-Klasse getäuscht zu haben. Dabei ging es unter anderem um die Aussage, dass die Stickoxid-Emissionen durch die Abgas-Nachbehandlung um bis zu 90 Prozent reduziert werden könnten. Die Umwelthilfe habe nicht dargelegt, was die Irritation der Verbraucher hervorrufe, so die Richter (Az.: 34 O 21/16 KFH).