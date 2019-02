Studie: Bezahlen mit Bargeld geht schneller als mit der Karte

Der Studie zufolge sind Zahlungen mit Schein und Münze rund sieben Sekunden schneller als mit Karte und Eingabe der PIN-Nummer, beim Einsatz des Plastikgeldes mit Unterschrift sind es sogar 16 Sekunden. Ausgewertet wurden dafür mehr als 3000 Bezahlvorgänge in 15 Geschäften im Herbst und Sommer 2017.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung war kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone oder Bankkarten quasi im Vorbeigehen an der Ladenkassen allerdings noch kein Thema. Mittlerweile kann man in Deutschland in fast allen Supermärkten auf diesem Wege seine Rechnung begleichen. Dafür hält man die entsprechend technisch ausgerüstete Karte oder das Handy an das Kartenterminal an der Kasse.

Die Studie berücksichtigte diese Entwicklungen durch eine Simulation. Demnach dauert das Bezahlen mit Karte bei Beträgen bis 25 Euro, für die keine PIN eingegeben werden muss, nur 15 Sekunden. Grössere Summen haben dagegen weiterhin eine Kassierzeit von knapp 30 Sekunden./mar/DP/fba

(AWP)