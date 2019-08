Studie: Carsharing kann nur wenige Privatautos ersetzen

Carsharing ist laut einer Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearny nur für fünf Prozent der Deutschen eine potenzielle Alternative zum eigenen Auto. Nur wenige Städte in Deutschländ seien ausserdem dicht genug bevölkert, um Carsharing wirtschaftlich betreiben zu können, heisst es in der Studie, die der dpa vorliegt und über die zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte.