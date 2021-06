Studie: Europäische Banken schliessen massenhaft Filialen

Die europäischen Banken stehen einer Studie zufolge vor massenhaften Filialschliessungen. Bis zu 40 Prozent der aktuellen Zweigstellen könnten in den kommenden zwei Jahren verschwinden, prognostiziert die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) in einer am Dienstag veröffentlichten Studie.