Studie: Fusions-Karussell in der Chemiebranche verliert an Schwung

Das Übernahme- und Fusions-Karussell in der Chemiebranche hat im ersten Halbjahr laut einer Studie seine Drehzahl deutlich verringert. Nach der Verschnaufpause dürfte es sich aber insgesamt weiter schwungvoll drehen. "Auch für das zweite Halbjahr ist mit einer hohen Dynamik bei den Fusionen und Übernahmen in der Chemie zu rechnen", sagte Marcus Morawietz, Partner und Leiter des Bereichs Chemie bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC am Freitag. Die Wettbewerbslandschaft in der Branche werde sich weiter stark verändern. "Europa und Nordamerika bleiben die Hotspots für grosse internationale Übernahmen." Auch die Konsolidierung innerhalb Asiens gehe weiter.