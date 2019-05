Studie: Klimawandel ist grösstes Risiko für Unternehmenswachstum

Der Klimawandel zählt nach Einschätzung vieler Vorstandschefs zu den grössten Risiken für das Wachstum von Unternehmen. Die von der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG befragten Konzernchefs sehen darin und in den Anforderungen in Sachen Nachhaltigkeit noch grössere Wachstumsrisiken als etwa im wachsenden Protektionismus, Cyber-Gefahren oder disruptiven Technologien. Im Jahr 2018 hatte der Klimawandel noch auf Platz vier der grössten Risikofaktoren gelegen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten KPMG-Umfrage hervor.