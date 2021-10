Studie: Noch nie wurden so viele Frauen für Vorstände rekrutiert

Mehr Frauen als sonst haben in diesem Jahr den Sprung in die Topetage börsennotierter Unternehmen in Deutschland geschafft. Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervorgeht. Es sei der bislang grösste jährliche Zuwachs in den 160 Unternehmen der Dax -Familie. Noch nie seien so viele Frauen für die Führungsetage rekrutiert worden.