Stühlerücken im Verwaltungsrat von Partners Group

Im einzelnen trete Patrick Ward, derzeitiger Chairman für Grossbritannien und den Mittleren Osten, nach sieben Jahren als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied zurück, teilte Partners Group am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Ward werde dem Unternehmen jedoch als Berater erhalten bleiben und sich auf die Geschäftsentwicklung in Grossbritannien sowie auf die dort ansässigen Kunden und auch auf die bestehenden Kundenbeziehungen im Nahen Osten fokussieren.

Auch Michelle Felman stelle sich nach vier Jahren nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Sie werde ebenfalls als Beraterin für Partners Group tätig bleiben, insbesondere für die Immobilienaktivitäten.

Umgekehrt werde Lisa Hook zur Wahl als neues unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats nominiert, hiess es weiter. Sie habe eine langjährigen Führungserfahrung bei Technologie- und Telekomunternehmen.

jb/

(AWP)