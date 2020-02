Sturm "Sabine" sorgt auf Euroairport für Ausfälle und Verspätungen

Nach Auskunft einer Flughafensprecherin wurden auf dem Euroairport am Montag bis um 10 Uhr 29 von insgesamt 180 Flügen annulliert. Acht weitere Flüge waren verspätet - teils bis zu drei Stunden.

Schon am Sonntagabend waren auf dem binationalen Flughafen Basel-Mülhausen 20 Flüge ausgefallen. Meistbetroffene Destination war dabei London.

Am Montagmorgen herrschten auf dem Euroairport zeitweise prekäre Witterungsverhältnisse mit Windböen bis zu 120 km/h. Deshalb musste nach Auskunft der Flughafensprecher der Bodendienst ab 8.48 Uhr aus Sicherheitsgründen für 40 Minuten eingestellt werden. In dieser Zeit konnten keine Flugzeuge betankt und auch kein Gepäck be- oder entladen werden.

In der Region Basel richtete "Sabine" indes zunächst keine grösseren Schäden an. Bei der Baselbieter Polizei gingen rund 30 Meldungen ein, in Basel-Stadt knapp 20. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Die Feuerwehren mussten sich namentlich um umgestürzte Bäume, herunterhängende Äste, umgefegte Bauabschrankungen und herunterfallende Ziegel kümmern.

mk

(AWP)