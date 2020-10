Sturm 'Zeta' bewegt sich als Hurrikan auf US-Küste zu

Der Sturm "Zeta" bewegt sich auf die US-Golfküste zu und gewinnt dabei wieder an Kraft. In der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) erreichte er nach Angaben des US-Hurrikanzentrums (NHC) wieder Hurrikan-Stärke mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern und stärkeren Böen. Die Meteorologen erwarteten, dass "Zeta" als Hurrikan der Kategorie zwei von fünf später am Mittwoch (Ortszeit) im Südosten des Bundesstaates Louisiana auf Land trifft und sich dann wieder abschwächt.