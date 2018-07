Ramaphosas Vorgänger Jacob Zuma hatte eine strategische Partnerschaft mit Russlands staatlichem Atomunternehmen Rosatom angebahnt. Es blieb jedoch unklar, ob und in welcher Höhe Südafrika dadurch bereits finanzielle Verpflichtungen eingegangen war. Derzeit gibt es in Südafrika ein Atomkraftwerk. Südafrika bezieht rund 90 Prozent seines Energiebedarfs aus Kohle. Das am meisten entwickelte Land Afrikas hat derzeit noch einen Stromüberschuss und exportiert in Nachbarländer./jbz/DP/nas

(AWP)