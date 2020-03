Südkorea stockt Hilfe für Wirtschaft wegen Corona-Krise auf

Südkorea will die Hilfen für die von der Coronavirus-Krise gebeutelte Wirtschaft auf 100 Billionen Won (fast 74 Milliarden Euro) verdoppeln. Der erweiterte Rettungsschirm soll nicht nur wie bisher kleine und mittlere Unternehmen, Kleinhändler und Selbstständige vor einer Insolvenz schützen, sondern auch grössere Unternehmen. Das kündigte Präsident Moon Jae In am Dienstag beim zweiten Treffen des "Notfall-Wirtschaftsrates" an.