Südkoreaner beendet 355-tägigen Protest gegen Entlassung bei Samsung

Ein ehemaliger Mitarbeiter der südkoreanischen Samsung -Gruppe hat einen fast einjährigen Protest gegen seine Entlassung auf einem 25 Meter hohen Turm beendet. Der 61-jährige Kim Yong Hee sei am Freitag von dem Turm für Verkehrskameras in der Nähe der Konzernzentrale in Seoul heruntergeklettert, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Südkoreas grösster Mischkonzern habe sich entschuldigt.