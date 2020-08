Sulzer kauft Hersteller von Pen-Injektoren

(Ausführliche Fassung) - Der Industriekonzern Sulzer übernimmt per 1. Oktober die schweizerisch-deutsche Firma Haselmeier. Der Unternehmenswert beträgt 100 Millionen Euro, wie Sulzer am Montag mitteilte. Das sich in Privatbesitz befindliche Unternehmen entwickle sogenannte Drug-Delivery-Systeme.