Sulzer-Pumpen kommen an dänischer Westküste beim Hochwasserschutz zum Einsatz

Der Industriekonzern Sulzer hat sich in Dänemark einen Auftrag im Pumpengeschäft gesichert. Neun Pumpen des Winterthurer Konzerns sollen künftig eine wichtige Rolle beim Hochwasserschutz rund um die Stadt Ringkobing an der Westküste Dänemarks einnehmen, wie Sulzer am Dienstag schreibt. Angaben zum Auftragsvolumen werden keine gemacht.