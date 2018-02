Sulzer wächst 2017 dank Akquisitionen - trotz höherem Gewinn stabile Dividende

Der Bestellungseingang von Sulzer erhöhte sich im vergangenen Jahr um knapp 13% auf 3,16 Mrd CHF, wozu Akquisitionen 269,1 Mio beitrugen. Organisch und bereinigt um Währungseffekt ergab sich noch ein Plus von 2,2%, wie Sulzer am Mittwoch mitteilt. Die Bruttomarge des Bestellungseingang hat sich dabei leicht auf 34,4% erhöht. Die Veränderungen des Geschäftsmix hätten den Margenrückgang wegen des Preisdrucks am Öl- und Gas- sowie Energiemarkt mehr als kompensiert, heisst es dazu.

Der Umsatz wuchs um 6,0% auf 3,05 Mrd. Unter Ausklammerung der Akquisitionen resultierte hier indes ein Minus von 4,4%. Sulzer begründet dies mit dem zu Jahresbeginn tieferen Auftragsbestand. Dieser lag per Ende Jahr mit 1,59 Mrd zwar knapp 4% unter dem Stand von Mitte 2017, aber gut 10% über dem Wert von Ende 2016.

"Wir waren 2017 kommerziell und operativ überaus erfolgreich und haben erreicht, was wir versprochen haben", lässt sich CEO Greg Poux-Guillaume zitieren. "Die Lage an den Öl- und Gasmärkten war weiterhin schwierig, aber die nachgelagerte Verarbeitung (Downstream-Segment) erholte sich allmählich."

MARGE LEICHT VERBESSERT

Positiv entwickelten sich auch die Gewinnziffern. Der operative EBITA zog gegenüber dem Vorjahreswert um 6,9% auf 255,4 Mio CHF an und die entsprechende Marge um 10 Basispunkte auf 8,4%. Die Einsparungen von 61 Mio CHF durch das SFP-Programm (Sulzer Full Potential) sowie der Beitrag der Akquisitionen vermochten die negativen Auswirkungen des schwierigen Umfelds und eine einmalige Belastung von 10 Mio CHF für die Division Chemtech aus einem nicht mehr fortgeführten Geschäft mehr als auszugleichen.

Der Reingewinn (nach Minderheiten) fiel mit 83,2 Mio CHF um gut 40% höher aus als im Vorjahr. Positiv wirkten sich einerseits die im Rahmen des SFP-Programm gestrafften Produktionskapazitäten aus, andererseits reduzierte sich der Restrukturierungsaufwand gegenüber dem Vorjahr.

Die ordentliche Dividende soll indes unverändert bei 3,50 CHF zu liegen kommen. Mit den Zahlen hat Sulzer die Erwartungen der Analysten hinsichtlich Auftragseingang und Umsatz erfüllt, mit den Gewinnziffern hingegen nicht.

NEUE SPARTE APS HOLT DANK ÜBERNAHMEN AUF

Nach Divisionen betrachtet verzeichnete die mit Bestellungen von 1,19 Mrd CHF grösste Sparte Pumps Equipment organisch gesehen eine Zunahme des Auftragseingangs von 1,5%. Dieses Wachstum sei insbesondere dem Öl- und Gasmarkt sowie der allgemeinen Industrie zu verdanken, welche den starken Rückgang im Energiemarkt ausgeglichen hätten. Der Bestellungseingang im Wassermarkt blieb hingegen unverändert.

In der Division Rotating Equipment Services nahm der Bestellungseingang dank der Akquisition von Rotec um 4,9% auf 1,07 Mrd zu, auf organischer Basis resultierte jedoch ein Minus von 0,9%. Dies lag hauptsächlich an den geringeren Aufträgen im Turbo-Services-Geschäft infolge des schwachen und hart umkämpften Energiemarkts.

Der Bestellungseingang in der Division Chemtech wuchs absolut und organisch um jeweils über 5% und erreichte einen Wert von 502 Mio, gestützt von der Erholung des chinesischen Markts und vom starken Wachstum in Europa. Die neu gebildete Division Applicator Systems (APS) wies einen Auftragseingang von 426 Mio aus. Organisch erreichte hier das Wachstum 6,0%, dank der verschiedenen Akquisitionen kletterte der Wert aber um über 50%.

WACHSTMUM SOLL SICH 2018 FORTSETZEN

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Sulzer einschliesslich der Akquisitionen eine währungsbereinigte Zunahme des Bestellungseingangs zwischen 5 und 7% und des Umsatzes von 4 bis 6% sowie eine operative EBITA-Marge im Bereich von 9,5%. Das laufenden SFP-Programm soll den Angaben zufolge um ein Jahr verlängert werden, wobei das Sparziel auf 230 Mio CHF hinaufgesetzt wird.

Im Öl- und Gasmarkt sei im laufenden Jahr noch nicht mit einer breit angelegten Erholung zu rechnen, heisst es. Für die kommenden Jahre zeigt sich das Unternehmen aber optimistisch.

cf/gab

(AWP)