Sunrise: Accenture-Schweiz-Chef Meyer soll neuer Verwaltungsratspräsident werden

Nun ist klar, wer bei Sunrise nach dem Abgang von Peter Kurer neuer Verwaltungsratspräsident werden soll: Accenture-Schweiz-Chef Thomas Meyer solle an der kommenden Generalversammlung vom 8. April an die Spitze des Aufsichtsgremiums gewählt werden, teilte der Telekomkonzern am Donnerstag in einem Communiqué mit.