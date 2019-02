Sunrise-Aktien nach Bestätigung der Gespräche mit UPC gesucht

Die Sunrise-Papiere stehen gegen 10.30 Uhr mit rund 2 Prozent im Plus bei 80,30 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) um 0,19 Prozent nachgibt. Seit Jahresbeginn ging es für die Sunrise-Titel aber - entgegen dem Gesamtmarkt - bergab. Zu Beginn des Jahres standen die Aktien noch bei rund 90 Franken.

Für die Analysten der Bank Vontobel kommt die Bestätigung der Verhandlungen nicht überraschend. Eine Übernahme wäre in den Augen des zuständigen Experten strategisch sinnvoll. Beruhigend findet er zudem die Aussagen von Sunrise, dass sich das Unternehmen auch bei einem Deal einer umsichtigen Kapitalstruktur und einer progressiven Dividendenpolitik verpflichtet sieht. Die Vontobel-Experten betonen allerdings, dass Vieles noch offen sei. Gleichwohl bleiben sie bei ihrer "Kauf"-Empfehlung und dem Kursziel von 99 Franken.

Die Analysten von Goldman Sachs ('Buy') aktualisieren wegen der News ihre bisherigen Prognosen, was die Synergieeffekte angeht. Die Ankündigung könne zwar kurzfristig für Unsicherheit sorgen, das Synergiepotenzial eines Zusammenschlusses sei aber beträchtlich, wird betont. Es sei mit jährlichen Synergien von 215 Millionen Franken zu rechnen, heisst es in der Studie. Gleichzeitig würden aber einmalige Kosten in gleicher Höhe anfallen.

sta/rw

(AWP)