Sunrise-Aktien nach Quartalszahlen und Rückzug vom UPC-Deal etwas schwächer

Bis um 09.50 Uhr geben Sunrise 0,3 Prozent auf 78,25 Franken nach. Zwischenzeitlich hat die Aktie aber auch bereits in der Gewinnzone gestanden. Der Gesamtmarkt (SPI) büsst gleichzeitig 0,34 Prozent ein. Der seit zwei Wochen andauernde und eigentlich bereits im Mai eingeleitete Aufwärtstrend wird damit zumindest nicht grundsätzlich in Frage gestellt.

Die Zahlen werden in Marktkreisen mehrheitlich positiv gewürdigt, denn sowohl der Umsatz als auch der Reingewinn haben die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sunrise habe einige starke Schlüsselkennzahlen abgeliefert, insbesondere im Bereich Mobilfunk-Abonnenten, heisst es in einem Kommentar der Bank Vontobel.

Goldman Sachs bezeichnet die Zahlen als insgesamt "in line" und verweist in einer Einschätzung ebenfalls auf den über den Erwartungen gelegenen Umsatz. Dabei habe insbesondere der Bereich Mobilgeräte und Hubbing klar besser abgeschnitten als gedacht. Jefferies erwähnt in diesem Zusammenhang, dass der wichtigere Serviceumsatz ohne den Bereich Mobilgeräte und Hubbing leicht hinter den Schätzungen zurückgeblieben sei. Aber auch dieses Institut attestiert Sunrise ein insgesamt solides Ergebnis in einem nach wie vor anspruchsvollen Umfeld.

Mit Blick auf den vorerst geplatzten UPC-Deal hat Sunrise Einmalkosten von 70 bis 75 Millionen Franken sowie eine Strafzahlung von 50 Millionen an Liberty angekündigt, insgesamt also gegen 125 Millionen. In Marktkreisen heisst es dazu unter anderem: "Ausser Spesen nichts gewesen."

Ganz vom Tisch ist diese Transaktion aber noch nicht, denn Liberty Global hofft auf einen neuen Deal für seine Tochter UPC. Das Unternehmen will weiter Gespräche führen mit dem Sunrise-Verwaltungsrat respektive der grössten Sunrise-Aktionärin Freenet, welche das Geschäft mit ihrem Widerstand verhindert hat.

cf/uh

(AWP)