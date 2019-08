Sunrise-Aktien nach Zahlen unter Druck - Gewinnmitnahmen

Die Sunrise-Aktien geben am Donnerstag in einem gehaltenen Gesamtmarkt überdurchschnittlich nach. Die am Morgen vorgelegten Zahlen lagen mehr oder weniger innerhalb der Erwartungen. Die Aktien haben sich allerdings seit Mai kontinuierlich von den massiven Abgaben in den ersten vier Monates des Jahres erholt und insbesondere am vergangenen Freitag und Montag markant zugelegt. Da nun aber eine positive Überraschung ausgeblieben ist, werden Gewinne mitgenommen.