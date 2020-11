Sunrise-Chef Krause wird CEO der fusionierten Sunrise-UPC

Das Nachsehen hat UPC-Chef Baptiest Coopmans, der nach 10 Monaten an der Spitze der Kabelnetzbetreiberin eine führende operative Rolle im Liberty-Global-Konzern übernimmt, wie das amerikanisch-britische Unternehmen am Montag in einem Communiqué bekannt gab.

Zudem kehrt die Vorgängerin von Coopmans an der UPC-Spitze, Severina Pascu, in die Schweiz zurück. Sie werde Vize-CEO und operative Chefin der gemeinsamen UPC-Sunrise, schrieb Liberty Global weiter. Pascu war bisher Vize-Chefin und Finanzchefin von Virgin Media in Grossbritannien. Sie hatte von September 2018 bis Januar 2020 UPC geführt.

jb/rw

(AWP)