Sunrise-Grossaktionär AOC fordert eine hohe Ausschüttung

Sunrise-Grossaktionär Active Ownership Capital (AOC) fordert von der Spitze des Mobilfunkanbieters Massnahmen zur Steigerung des Börsenwerts. Dazu gehörten Investitionen in Wachstum sowie Effizienzsteigerungen, um das Betriebsergebnis (EBITDA) bis 2022 auf 750 bis 800 Millionen Franken zu verbessern, hiess es in einem am Freitag veröffentlichten Brief von AOC.