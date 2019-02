Sunrise-Grossaktionär Freenet macht Kapitalerhöhung nicht mit

Unabhängig vom Volumen der Kapitalerhöhung sei die bei der Übernahme vorgesehene Transaktionsstruktur "herausfordernd", teilte Freenet am Donnerstag mit. Sunrise will 4,1 Milliarden Franken an Kapital aufnehmen - das ist mehr, als das Unternehmen am Mittwochabend an der Börse wert war.

Freenet hält momentan knapp 25 Prozent der Aktien von Sunrise. Der deutsche Mobilfunkanbieter ist 2016 bei Sunrise eingestiegen. Er hatte damals ein Aktienpaket der Beteiligungsgesellschaft CVC Capital Partners gekauft.

jr/rw

(AWP)