Sunrise-Grossaktionär Freenet steigert Betriebsgewinn etwas

Der Telekomkonzern Freenet hat seinen Betriebsgewinn im zweiten Quartal etwas gesteigert. Beim Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebitda) fielen in den drei Monaten bis Juni 109,7 Millionen Euro an, teilte der Sunrise-Grossaktionär am Dienstagabend mit. Das sind etwa 2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.