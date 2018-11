Das Telekom-Unternehmen Sunrise hat in Laax ein 5G-Mobilfunknetz in Betrieb genommen. Bei dem Netz auf dem Crap Sogn Gion (2252m ü M.) handle es sich um das zweite 5G-Netz für Sunrise und um das erste standardisierte 5G-Netz in einem Skiresort weltweit, teilte Sunrise am Dienstag mit.