Sunrise baut das Glasfasernetz aus und schliesst neue Glasfaser-Zugangsvereinbarungen mit Swiss Fibre Net AG und mit den Industriellen Werken Basel (IWB). Zudem wird die Partnerschaft mit den Services Industriels de Genève (SIG) erneuert. Damit sichere sich Sunrise eine zukunftsorientierte und langfristige Unabhängigkeit auf den wichtigen digitalen Infrastrukturen in allen drei Landesteilen der Schweiz, schreibt der Telekomkonzern am Donnerstag in einer Mitteilung.