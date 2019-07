Supermärkte wachsen in Deutschland schneller als Discounter

Doch auch die Umsätze der Discounter legten demnach um gut zwei Prozent auf knapp 74 Milliarden Euro zu. Dabei verringerten die Billiganbieter in den vergangenen zwei Jahren die Zahl ihrer Filialen von 16 162 auf 15 990. Doch wurden die verbliebenen Geschäfte in der Regel in vielen Fällen aufwendig aufgehübscht.

Auch in diesem Jahr hinken die Discounter nach einer aktuellen Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK ) weiter hinter den Supermärkten her. Zwischen Januar und Mai erzielten die Lebensmittel-Vollsortimenter demnach ein Umsatzplus von 2,9 Prozent, während die Discounter lediglich um 0,8 Prozent wuchsen./rea/DP/jha

(AWP)