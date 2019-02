SUV-Offensive: Ford kündigt Milliarden-Investition in Chicago an

Während Ford in Europa Tausende Stellen streichen will, soll an einem US-Standort nun kräftig in die SUV-Fertigung investiert werden. Der zweitgrösste US-Autobauer kündigte am Donnerstag an, eine Milliarde Dollar (880 Millionen Euro) in den Ausbau zweier Werke in Chicago zu stecken und dort rund 500 neue Jobs zu schaffen.