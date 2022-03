Suva erzielt 2021 eine Anlage-Performance von 7,5 Prozent

Die erfreuliche Entwicklung sei durch ein "ausserordentlich gutes Börsenjahr 2021" ermöglicht worden, teilte die Suva am Dienstag mit. So hätten Aktien und Private Equity-Anlagen den grössten Beitrag zur Gesamtperformance geleistet. Obligationen und Kreditanlagen hätten dagegen nur einen kleinen Beitrag geleistet, während die Geldmarktanlagen weiter unter den Negativzinsen gelitten hätten.

Anlagevermögen wächst

Das Anlagevermögen der Suva wuchs über das gesamte Jahr hinweg um 4 Milliarden auf knapp 60 Milliarden Franken. Dabei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, etwa zur Deckung der gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen, die zur Zahlung laufender und künftiger Heilkosten sowie Taggelder und weiterer Leistungen beiseitegelegt wurden.

Weiter muss die Suva "angemessene" Reserven bilden. Sollten diese Reserven die maximale vorgesehene Höhe übersteigen, werde der Überschuss in Form von tieferen Prämien an die Versicherten erstattet. Über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 sowie die Prämientarife für 2023 will der Suva-Rat den Angaben zufolge am 10. Juni befinden.

an/jb

(AWP)