Swatch lanciert "Swatch Pay" in Deutschland und Österreich

Über die "Boon"-App bekommen die Uhrenbesitzer laut Mitteilung eine virtuelle Mastercard, die in der App von "Swatch Pay" als Zahlungsmittel hinterlegt wird. Sie könne über eine Kreditkarte oder per Überweisung aufgeladen und zum kontaktlosen Bezahlen mit sechs Uhren von Swatch genutzt werden, hiess es weiter.

Lanciert wurde die "Swatch Pay"-Uhr vor gute zwei Jahren in China. In der Schweiz ist sie seit Anfang Jahr zu haben. Die Uhr ist mit einer Bezahlfunktion ausgerüstet, wobei die eigene Kreditkarte hinterlegt wird und mit einem NFC-Chip (Near Field Communication) am Kreditkartenterminal bezahlt werden kann.

mk/kw

(AWP)