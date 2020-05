Der Krankenversicherer Swica will auf Anfang nächsten Jahres den Tarifwerken für den ambulanten Arzttarif (Tardoc) und Apothekentarif (LOA V) beitreten. Die Swica habe den beiden zuständigen Organisationen je ein Beitrittsgesuch eingereicht, teilte der Versicherer mit 1,5 Millionen Versicherten am Freitag in einem Communiqué mit.