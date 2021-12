Swiss baut Flugangebot für Sommer aus

Für den Sommerflugplan 2022, der vom 27. März bis am 30. Oktober dauert, hat die Swiss mehrere neue Destinationen in Europa im Angebot. Neu fliegt die Airline in die italienische Stadt Bologna, die französische Stadt Nantes, die bulgarische Hauptstadt Sofia, Odessa in der Ukraine sowie in die litauische Hauptstadt Vilnius. Zudem gibt es neu Flüge von Genf nach Brüssel, wie die Swiss am Dienstag mitteilte.

Insgesamt steuert die Swiss somit 93 Europaziele an, wobei der Schwerpunkt auf Destinationen für Freizeitreisen sowie europäischen Metropolen liege. Auf der Langstrecke stünden Destinationen in Nordamerika im Fokus, heisst es weiter.

Die Fluggesellschaft baut deshalb die Frequenzen nach Nordamerika aus und fliegt neu zweimal täglich nach New York JFK, Boston und Chicago, statt wie im letzten Sommer einmal täglich. Zudem nimmt die Swiss ihre Flüge nach Mumbai und Delhi in Indien wieder auf, die sie zuletzt wegen der Pandemie aus dem Flugplan gestrichen hatte. Insgesamt fliegt die Airline damit 26 Interkontinentaldestinationen an.

Der Flugplan wird laut der Mitteilung in zwei Etappen veröffentlicht. Ab dem heutigen 14. Dezember veröffentlicht die Swiss den Flugplan vom 27. März bis zum 31. Mai. Am 12. Januar folgt dann die Veröffentlichung beziehungsweise Bereinigung für den Flugplan vom 1. Juni bis Ende Oktober. Diese Bereinigung habe mit der Coronakrise zu tun, wie eine Sprecherin gegenüber AWP erklärte. Denn durch die ständig wechselnden Einreisebestimmungen kann es beispielsweise dazu kommen, dass Flüge wieder gestrichen werden müssen.

Total hat die Swiss für den Sommerflugplan somit 119 Destinationen im Angebot. Das sind neun weniger als in diesem Jahr. Das heisst aber nicht, dass diese Destinationen ganz im Angebot der Airline fehlen. Denn beispielsweise hat die Schwestergesellschaft Edelweiss manche Destinationen aus dem Feriensegment von Swiss übernommen, wie etwa Cork oder Bilbao.

tv/kw

(AWP)