Swiss beendet Kurzarbeit und sucht neues Kabinenpersonal

(Präzisierung im Lead. Ende der Kurzarbeit nur für Personal am Boden und der Kabine.) - Die Fluggesellschaft Swiss will ihren Sommerflugplan wieder kontinuierlich ausbauen. Daher beendet sie Anfang März die Kurzarbeit bei allen Mitarbeitenden am Boden und der Kabine. Betreffend Piloten steht Swiss in Gesprächen mit dem Sozialpartner.