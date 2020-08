Swiss Central City Real Estate Fund mit höherem Ertrag, Kotierung an SIX geplant

So legten die Mietzinseinnahmen durch den Ausbau des Portfolios deutlich auf 2,5 Millionen Franken nach 0,3 Millionen im Vorjahr zu. Der durch Covid-19 verordnete Lockdown habe sich auf die Mieterträge kaum ausgewirkt, da alle Objekte des Portfolios an zentralen Lagen positioniert seien.

Zudem sei ein wesentlicher Teil der Verträge mit grossen institutionellen Mietern abgeschlossen. Mit sämtlichen Gewerbemietern, die vom Lockdown besonders betroffen waren, sei das Gespräch gesucht worden und es wurden individuelle Lösungen wie beispielsweise temporäre Mietzinsreduktionen oder -stundungen vereinbart. Bislang seien Mietzinsreduktionen in Höhe von 0,7 Prozent der jährlichen Soll-Mietzinsen gewährt worden.

Der Gesamterfolg stieg um Prozent auf 2,1 Millionen Franken, die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag für das erste Halbjahr bei 54,2 Prozent. Die Mietzinsausfallrate ohne Projekte lag bei 7,6 Prozent. Durch den Zukauf einer Apartmentimmobilie im Zentrum von Luzern sowie positive Bewertungseffekte erhöhte sich der Wert des Portfolios per Ende Juni auf 177,7 Millionen Franken nach 154,2 Millionen Ende 2019.

Kapitalerhöhung und Kotierung an SIX

Für das zweite Halbjahr erwartet der Fonds einen weiteren deutlichen Anstieg der Mieterträge, da die Erfolge in der Vermietung in Zürich sowie die Akquisitionen in Luzern und Basel erst im zweiten Semester zum Tragen kämen.

Zum weiteren Ausbau des Portfolios ist zudem voraussichtlich im vierten Quartal 2020 eine weitere Kapitalerhöhung geplant. Zudem wird für 2021 eine Börsenkotierung an der SIX angestrebt, um den Fonds in einen Publikumsfonds umzuwandeln.

dm/pre

(AWP)