Swiss Central City Real Estate Fund plant weitere Kapitalerhöhung

Im ersten verlängerten Geschäftsjahr (Lancierung des Fonds am 5. Dezember 2018) wurden sechs Liegenschaften in den Städten Basel, Genf, St. Gallen und Zürich akquiriert. Der Marktwert der Liegenschaften belief sich per 31. Dezember 2019 auf 154,2 Millionen Franken, wie das Immobilienunternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Soll-Mietzinseinnahmen liegen bei 6,2 Millionen.

In die Liegenschaften wurden die Mittel aus der Lancierung des Fonds und der Kapitalerhöhung im Juni 2019 von gesamthaft 89 Millionen vollumfänglich investiert.

Das Gesamtfondsvermögen betrug per Ende der Berichtsperiode 160,8 Millionen. Das Nettofondsvermögen lag bei 91,9 Millionen, was einem Nettoinventarwert von 103,17 Franken pro Anteil per 31. Dezember 2019 entspricht. Die Anlagerendite pro Anteil belief sich somit auf 3,17 Prozent.

Die Mietzinseinnahmen beliefen sich auf 2,0 Millionen und der Gesamterfolg auf 2,8 Millionen. Die Betriebsgewinnmarge des Fonds lag bei 50,1 Prozent.

Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung strebe einen weiteren Ausbau und Diversifikation des Immobilienportfolios an, heisst es weiter. Dazu soll das Kapital im Umfang von maximal 445'186 neuen Anteilen erhöht werden. Die Emission wird voraussichtlich im Rahmen eines Bezugsangebots durchgeführt.

Die Bezugsfrist läuft den Angaben zufolge voraussichtlich vom 10. März bis 27. März 2020. Die Bekanntgabe der Anzahl der effektiv zu emittierenden Anteile ist am 31. März vorgesehen, die Liberierung ist für den 6. April geplant. Ein ausserbörslicher Handel der Anteile erfolgt über die Bank J. Safra Sarasin.

