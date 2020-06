Die Swiss wird in den nächsten Wochen und Monaten ihr Streckennetz sukzessive weiter ausbauen. Im Herbst sollen mit etwa einem Drittel der Kapazitäten rund 85 Prozent aller Destinationen, welche vor der Corona-Krise bedient wurden, wieder angeflogen werden. Dies werde im Einklang mit den Lockerungen der Einreisebestimmungen der jeweiligen Länder durchgeführt, hiess es in einer Mitteilung am Donnerstag.