Swiss Finance & Property beteiligt sich an dänischem Immobilien-Asset-Manager

Die Swiss Finance & Property AG (SFP) hat dabei auch gleich ihre erste Transaktion in Dänemark durchgeführt. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sei ein Portfolio von sechs Immobilien in Kopenhagen mit einem Marktwert von 80 Millionen Euro über die neu gegründete Aktiengesellschaft VIGA RE ApS (VIGA RE) erworben worden, teilte SFP am Donnerstag mit. Die Swiss Finance & Property AG war dabei Co-Arranger und Placement Agent in der Transaktion.

88 Prozent des Portfolios entfielen auf Wohnen und zwölf Prozent auf Kommerz. Über 30 Investoren hätten haben in VIGA RE investiert. Die verschuldungsbereinigte Anfangsrendite liegt laut SFP-Angaben bei ungefähr 3,6 Prozent und die jährliche Ausschüttung werde auf rund vier Prozent geschätzt.

Eine Milliarde Euro angepeilt

Auf mittelfristige Sicht soll das erworbene Portfolio mit ähnlichen Immobilien in urbanen Gebieten erweitert werden. Ziel sei es, das Portfolio in den nächsten fünf Jahren kontinuierlich auf eine Milliarde Euro zu erweitern und längerfristig einen Börsengang zu tätigen oder an einen institutionellen Investor zu verkaufen.

Der Immobilienmarkt in Dänemark und besonders in Kopenhagen sei stabil und gelte international als Safe Haven, schreibt SFP weiter. Derzeit bestehe ein Nachfrageüberhang bei dänischen Immobilien, insbesondere in urbanen Gebieten. In- und ausländische Investoren aus dem institutionellen Bereich seien äusserst interessiert an gut bewerteten Immobilienanlagen.

pre/ra

(AWP)