Die Swiss Finance & Property Group hat Nicolas Di Maggio zum neuem CIO Indirekt und Leiter Asset Management Indirekt ernannt. In dieser Position werde Di Maggio das Investment Team Immobilien Indirekt leiten und gleichzeitig für neue Produkte verantwortlich zeichnen, die in den kommenden Jahren lanciert werden, teilt die Gruppe am Dienstag mit. In dieser Position werde er gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Die Aufsichtsbehörde muss der Ernennung noch zustimmen.