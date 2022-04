Die Swiss Finance & Property Group AG (SFP) weitet ihr Angebot in den Infrastrukturbereich aus. Die neu gegründete SFP Infrastructure Partners soll aktiv Opportunitäten im traditionellen Infrastrukturbereich verfolgen, wie der Immobilienspezialist am Dienstag mitteilte. Dabei werde ein in Luxemburg domizilierter Fonds mit einer Zielgrösse von 250 Millionen Euro aufgelegt.