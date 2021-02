Swiss hebt in Zukunft mit Confiserie Sprüngli ab

Ende März will Swiss das bereits in Genf lancierte Verpflegungskonzept "Swiss Saveurs" in der Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen von und nach Zürich einführen. Dabei arbeitet Swiss mit dem Familienunternehmen Confiserie Sprüngli zusammen. Die Preise starten bei 7,50 Franken für ein Birchermüesli oder ein Sandwich und enden bei 18,50 Franken für eine warme Mahlzeit auf längeren Flügen. Auch die bekannten "Luxemburgerli" sind erhältlich, teilte Swiss am Freitag mit.

Zudem hole Swiss auch weitere bekannte Schweizer Marken und kleinere lokale Anbieter an Bord. Dazu zählten etwa Süssigkeiten wie Ragusa und Kägi Fret, Zweifel Chips oder heisse Schokolade von Caotina. In der Getränkeauswahl finden sich ausserdem Gin von Turicum aus Zürich und Whitefrontier Craft Bier aus Martigny im Wallis. Die Gleichzeitig lanciert Swiss ein eigenes Mineralwasser aus den Glarner Alpen, das kostenlos an Bord verteilt wird.

Früher hatte Swiss mit dem Glarner Confiseur Läderach zusammengearbeitet, die Kooperation wurde vor mehr als einem Jahr eingestellt. Hintergrund war laut Medienberichten der Wirbel um den Läderach-Geschäftsführer Johannes Läderach. Dieser hat gemäss mehreren Medien am sogenannten "Marsch fürs Läbe" teilgenommen und sich damit gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen.

pre/ra

(AWP)