Swiss holt C-Series-Flieger wegen Triebwerksproblemen in Werkstatt

(2. Zusammenfassung mit der Zahl der betroffenen Passagiere ergänzt) - Die Swiss legt ihre Europamaschinen vom Typ C-Series vorübergehend still. Die Maschinen müssen wegen Triebwerksproblemen einer umfassenden Inspektion unterzogen werden. Dies führt zu insgesamt rund 100 Flugausfällen mit etwa 10'000 betroffenen Passagieren, wie die Swiss am Dienstag bekannt gab. Ab Donnerstag soll der Flugbetrieb wieder in geordneten Bahnen laufen.