Swiss Life-Aktien nach Zahlen leicht unter Druck

Bis um 09.20 Uhr verlieren Swiss Life in einem seitwärts tendierenden Gesamtmarkt 0,2 Prozent auf 504,40 Franken. Damit kommt die starke Aufwärtsbewegung, die den Kurs zuletzt erstmals seit 2001 über die Schwelle von 500 Franken geführt hat, etwas ins Stocken.

Der am Mittwoch vorgelegte Bericht zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten enthält Analysten zufolge keine Überraschungen. Die verdienten Bruttoprämien und Kommissionserträge lagen aber am unteren Ende der Erwartungsbandbreite. Gewinnzahlen veröffentlicht Swiss Life erst wieder zum Gesamtjahr.

Die Volumen der Swiss Life hätten sich weitgehend im Rahmen seiner Schätzungen bewegt, urteilte Simon Foessmeier von der Bank Vontobel. Gewisse Abweichungen seien in erster Linie auf Währungseffekte zurückzuführen, besonders im Geschäft mit internationalen Kunden. Und die etwas unter Druck stehenden Kapitalanlageerträge gäben noch keinen Anlass zur Sorge.

Georg Marti von der ZKB schrieb von einer soliden Entwicklung der Swiss Life, die vor allem vom Heimmarkt getragen werde. In der Schweiz habe sich nach dem Rückzug von Axa nicht nur das Geschäft mit Unternehmenskunden, sondern auch jenes mit Privatkunden gut entwickelt. Einen starken Anstieg habe auch das Fee-Geschäft gezeigt, so der ZKB-Analyst weiter.

Im Handel wird derweil darauf verwiesen, dass die Aktien von Swiss Life im Vorfeld des Zwischenberichts einen guten Lauf hatten. Mit einem Kursplus von fast 33 Prozent seien die Papiere bei den Blue Chips weit oben auf der Gewinnerliste zu finden und daher sei mit Gewinnmitnahmen zu rechnen.

