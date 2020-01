Per Ende 2019 belief sich das Gesamtvermögen auf über 500 Millionen Euro, wie der vor zwei Jahren lancierte Fonds am Donnerstag mitteilte. Erworben wurden im vergangenen Herbst zwei bestehende Wohnliegenschaften in Dortmund und Offenbach sowie im Dezember eine Liegenschat in Den Haag.

sig/uh

(AWP)