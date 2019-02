Swiss-Life-Papiere fallen trotz solider Zahlen zurück

Die Aktien der Swiss Life sind am Dienstag fester in den Handel gestartet, haben in der Folge aber an Schwung verloren. Der Lebensversicherer hat die Finanzgemeinde mit soliden Ergebnissen und einer grosszügigen Dividende überzeugt. Nach der zuletzt sehr guten Kursentwicklung dürften einige Anleger aber Gewinne mitnehmen.