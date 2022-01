Swiss Life plant Ausgabe weiterer Ansprüche aus drei Anlagegruppen

Für die "Geschäftsimmobilien Schweiz" will die Anlagestiftung Ansprüche im Volumen von bis zu 250 Millionen Franken ausgeben, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Februar bis am 31. März. Das Geld soll zur Reduktion der Fremdkapitalquote sowie für den Ankauf weiterer Liegenschaften und für nachhaltige Investitionen im Immobilienbestand eingesetzt werden, wie es heisst.

Für "Infrastruktur Global (CHF hedged)" und "Infrastruktur Global (EUR)" wurde eine zweite Öffnung für den Zeitraum vom 26. Januar bis am 22. April aufgegleist - die beiden Gruppen war vergangenen Mai mit einem Zeichnungsvolumen rund 200 Millionen Franken als "Evergreen-Struktur" (ohne fixe Laufzeit) lanciert worden. Mit dem frischen Geld werde die Diversifikation erhöht und der Portfolioaufbau und -ausbau würden fortgesetzt, heisst es weiter.

mk/uh

(AWP)